Alors qu’on s’apprête à célébrer les 40 ans de la sortie du tout premier film de la série Star Wars en 1977, Disney et LucasFilms ont dévoilé vendredi la bande-annonce du huitième épisode de la série.

Intitulé The Last Jedi (Les derniers jedi en français), le film prendra l’affiche en décembre 2017, deux ans après The Force Awakens (Le réveil de la force), premier volet de la dernière trilogie.

La bande-annonce reprend là où le dernier film s’est arrêté. Sur une planète perdue, on retrouve Rey (Daisy Ridley), qui tente de contrôler les rudiments de la Force sous la gouverne du mystérieux Luke Skywalker (Mark Hamill).

Quelques minutes après sa mise en ligne, la vidéo avait été visionnée plus de 500 000 sur YouTube. Alors, succomberez-vous au buzz?