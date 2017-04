Le populaire chanteur Sean Paul sera au Beachclub de Pointe-Calumet, le 31 juillet, pour livrer une performance musicale de 60 minutes.

Selon les informations du Journal de Montréal, Olivier Primeau, de Sainte-Martine, le propriétaire du Beachclub depuis 2015, aurait déployé beaucoup d’énergie pour inclure la vedette internationale à sa programmation estivale. Il était sur le coup depuis deux ans.

Après Paris Hilton, Dan Bilzerian et Kylie Jenner, Sean Paul interprètera ses plus gros succès tels Rockabye, Cheap Thrills et plusieurs autres au cours de cette journée d’été. Les billets seront en vente dès samedi.