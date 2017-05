Jamie Clayton, actrice trans incarnant une blogueuse politique et hackeuse engagée dans la série Sense8, revient sur la façon dont Lana et Lilly Wachowski ont changé sa vie.

La série des créatrices de l’univers de Matrix, toutes deux trans, suit huit protagonistes répartis sur plusieurs continents, mais reliés entre eux par les cinq sens. Capables de se parler et de se voir comme s’ils étaient au même endroit, ils tentent d’appréhender ce don, mais découvrent rapidement qu’une organisation est à leurs trousses.

Métro a parlé à Jamie Clayton à l’aube de la deuxième saison, qui arrive sur Netflix vendredi.

Vous avez tourné deux saisons de Sense8 avec Lana et Lilly Wachowski. Qu’est-ce qu’elles vous ont appris de plus important?

Sur le plan professionnel, à mémoriser des dialogues! Et sur le plan personnel, elles m’ont donné la chance de voyager partout dans le monde. Ça m’a permis de réaliser que nous, les humains, sommes peut-être tous différents et venons tous de lieux et de milieux variés, mais que nous aspirons aux mêmes choses. Nous mangeons, nous faisons l’amour, nous rions, nous pleurons… Ça m’a ouvert les yeux. J’avais toujours rêvé de visiter tous ces endroits, de goûter aux plats, d’apprendre des mots, de parler aux gens… et c’est ce qui est arrivé. J’ai appris à dire «bonjour» et «merci», parce que l’important, c’est de créer le contact, de faire un effort, d’aller vers l’autre.

Et c’est aussi un des messages de la série, n’est-ce pas?

Oui. Au cœur de Sense8 se cache l’empathie. Je crois que tous ceux qui ont vu la première saison au complet l’ont compris. S’ils ont réussi à passer par-dessus le premier degré et toutes les scènes de sexe, ils ont réalisé que cette série ne faisait que montrer des choses humaines, qui arrivent partout sur la planète. Bien sûr, le traitement est particulier et déstabilisant, mais on revient toujours au principal: l’empathie.

Est-ce le même thème qui vous guide dans la seconde saison?

Ça commence à l’endroit où la série nous a laissés avec l’épisode «Spécial de Noël». Je peux vous dire d’emblée qu’il y aura beaucoup de retours dans le passé, de flashbacks, où on remontera aux origines des personnages. Vous verrez les huit personnages principaux s’épanouir dans leur vie personnelle. Enfin, je peux vous dire qu’à partir du troisième épisode, quelque chose d’incroyable va arriver à mon personnage… mais je ne peux pas vous dire quoi! Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai pleuré en lisant le scénario. Croyez-moi, l’attente en vaut la peine!

Sentez-vous que les spectateurs ont senti un lien réellement spécial avec cette série?

Oui, et j’avoue que cela peut être intense! Nous avons les fans les plus dévoués. Par exemple, nous avons tourné au Brésil, pendant le défilé de la fierté gaie, et la passion des admirateurs était impressionnante! Si, lorsqu’une ou deux personnes vous confient qu’elles apprécient votre travail, ça vous fait chaud au cœur, imaginez comment vous vous sentiriez si des centaines de milliers de personnes vous déclaraient la même chose! C’était comme une immense vague d’amour! J’étais tellement reconnaissante de me sentir aussi représentée, intégrée. C’était réellement un honneur.

«C’était une expérience hors de ce monde.» – Jamie Clayton, actrice, sur sa participation à la série Sense8

Comment résumeriez-vous l’expérience globale de tournage des deux saisons de Sense8?

Oh! C’est comme un rêve devenu réalité! J’ai eu la chance de travailler avec une équipe technique fantastique et des acteurs incroyablement talentueux. J’ai grandi. En tant qu’actrice, oui, mais aussi en tant que personne. Mes yeux et mon cœur se sont réellement ouverts.

Est-ce que Sense8 a aussi ouvert des portes pour vous, en tant qu’actrice trans?

Absolument! Les deux Wachowski et le directeur de casting ont vraiment vu quelque chose en moi. Et ils ont décidé de me donner ma chance! La chance de montrer au monde tout mon talent. Immédiatement, j’ai reçu d’autres offres de projets. Ma voix aussi a attiré l’attention. J’ai fait la narration de jeux vidéo, et même d’un épisode de la série animée humoristique Bojack Horseman, que j’adore! Depuis, je crois que s’il y a une seule personne qui croit en nous, tout le monde croira en nous aussi. Et c’est ce qu’ont fait les Wachowski.

Les 10 épisodes de la saison 2 de Sense8 seront lancés vendredi.