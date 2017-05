Cette semaine, on craque pour… La grande nuit vidéo, Emmène-nous à La Ronde, Amy Schumer dans Snatched, Drone de guerre, Passe-moé La Puck, Humanz, de Gorillaz et Le retour d’Emily Blunt

Et on se désole pour… Le virage new wave de Paramore



1. La grande nuit vidéo Ouin ben, Philippe B a une grosse année. Il a réalisé la superbe compilation dédiée à Richard Desjardins (Desjardins) et y a participé. Il lance maintenant son cinquième album, La grande nuit vidéo. Et on est juste en mai. Je n’ai même pas encore nettoyé le balcon en arrière de chez nous. La grande nuit vidéo est parfois toute simple, parfois grandiose. On aime quand le Rouynorandien s’accompagne à la guitare. Au piano aussi. On aime les envolées orchestrales et les duos (surtout Rouge-gorge) avec Laurence Lafond-Beaulne, de Milk & Bone. La grande nuit vidéo, de Philippe B, est disponible dès aujourd’hui. (Mathieu Horth Gagné)

2. Emmène-nous à La Ronde Saviez-vous que trois ans avant l’ouverture officielle de La Ronde, Montréal a déversé des produits toxiques dans le fleuve pour diminuer le nombre d’œufs d’éphémères afin d’éviter que les insectes incommodent les visiteurs attendus? Saviez-vous qu’on disait de La Ronde qu’elle était «infestée de sales hippies» et que des jeunes «s’adonnaient à cœur joie aux pires orgies imaginables»? On peut lire toutes sortes d’anecdotes du genre en plus d’admirer de superbes photos d’archives dans le fascinant livre Emmène-nous à La Ronde : 50 ans de plaisirs forains signé Tristan Demers (Gargouille). Très bel ouvrage! Aux Éditions de l’Homme. (Rachelle Mc Duff)

3. Amy Schumer dans Snatched Amy Schumer aime parler – et on en redemande – tout comme son nouveau personnage, Emily, ce qui a offert les premiers éclats de rire de la salle dans laquelle on se trouvait pour l’avant-première. Certes, Snatched (Larguées) n’est pas le meilleur projet de l’humoriste – on a préféré la comédie romantique trash Trainwreck à ce film d’aventures (en Amérique du Sud) trash aux péripéties parfois trop rocambolesques –, mais les gags à la chaîne et les faces de Schumer réussissent à nous satisfaire, même s’ils éclipsent le grand retour au cinéma de Goldie Hawn. En salle dès aujourd’hui. (Baptiste Barbe)

4. Drone de guerre Le jeu de mots pouvait laisser présager un ouvrage majoritairement consacré à la vie au Pakistan sous la menace des drones américains, près de la frontière afghane. Il est évidemment question de cela, mais avec Drone de guerre, Guillaume Lavallée nous emmène aux quatre coins d’un pays qu’il a couvert pour l’AFP. Ici, la rébellion nationaliste du Baloutchistan et ses enfants kidnappés; là, un couple courageux du Penjab derrière un site satirique; tout au sud, Karachi, «port de tous les trafics, d’armes, d’humains et d’héroïne», victime de la «talibanisation». Rares sont les livres de journalistes québécois sur le terrain, à l’étranger… Raison de plus pour lire ces 200 pages aux 1 000 visages. En librairie. (Baptiste Barbe)

5. Passe-moé La Puck Franchir les portes du Quai des Brumes samedi soir dernier, c’était un peu comme entrer dans une machine à remonter le temps. Le groupe Passe-moé La Puck rendait hommage aux Colocs au son familier de l’harmonica et des classiques qu’on connaît trop bien. Énormes coups de cœur pour l’interprétation saisissante de Belzébuth et pour la performance déchirante du Répondeur. Ça valait la peine de fermer les yeux pour attraper l’énergie contagieuse de Dédé, juste une p’tite nuite. (Camille Lopez)

6. Humanz, de Gorillaz Le cinquième album de Gorillaz est un délice. Le message politique puissant amène à nous questionner, entre autres, sur la relation entre l’homme et la machine. Par contre, les rythmes très lourds repousseront peut-être ceux qui découvrent le groupe virtuel britannique. The Fall (2011) annonçait la trajectoire résolument électronique que Damon Albarn, le seul membre permanent du groupe, a suivie sur la majeure partie de Humanz. Il y ajoute des voix et des textes beaucoup plus travaillés. Impossible de passer à côté de la collaboration de Benjamin Clementine, Hallelujah Money, qui interpelle Donald Trump avec une force que peu d’artistes ont réussi à déployer jusqu’à maintenant. (Alexis Boulianne)

7. Le retour d’Emily Blunt Emily Blunt était la meilleure chose dans le très bon film de science-fiction Edge of Tomorrow, paru en 2014. Le réalisateur Doug Liman a confirmé cette semaine que l’actrice britannique reprendrait son rôle de combattante ultime dans la suite. Liman a aussi indiqué que le long métrage devrait s’appeler Live Die Repeat and Repeat. Seul problème, il n’y a pas encore de date de sortie. (Mathieu Horth Gagné)

MÉTRO EN ENFER

Le virage new wave de Paramore

Je sors de l’ombre et m’affirme comme fan de la première heure du band autrefois punk Paramore. À l’écoute des derniers extraits du nouvel album After Laughter, nous sommes à des années-lumière des passes de batterie endiablées de Zac Farro, pourtant de retour après sept ans d’absence. J’imagine d’ailleurs très mal Haley Williams exécuter son traditionnel headbang de feu au son du synthétiseur. (Jean-Philippe Guilbault)