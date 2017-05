De grands noms qui font vibrer la fibre nostalgique et des petits nouveaux se partageront la scène du 34e festival international de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu du 12 au 20 août. Parmi les artistes annoncés hier, Métro en a choisi quatre à retenir.

Dubmatique

En ouverture de festival, le grand retour du groupe de rap montréalais Dubmatique après huit ans d’absence et son dernier album Trait d’union, sorti en 2009. Ses membres fêtent cette année leurs 20 ans de carrières après la sortie de leur plus grand succès, La force de comprendre.

À la clé, un nouvel album en vue.

À voir le samedi 12 août.

Les Cowboys fringants

Après leur dernier album sorti en octobre 2015, les Cowboys fringants reprendront leurs plus grands titres pour fêter eux aussi leurs 20 ans de carrière. Des titres comme Marine marchande, Octobre, Plus rien ou encore Les étoiles filantes seront repris devant un public habitué à les voir se produire sur la scène du festival de l’International de montgolfières.

Sur scène le vendredi 18 août.

2Frères

Erik et Sonny Caouette reviennent cette année encore au festival international de montgolfières après une édition 2016 malchanceuse. Ce jeune groupe, révélé par son album Nous autres sorti en 2015, avec des titres tels que Maudite promesse, Qu’est-ce que tu dirais, ou encore Nous autres, a en effet dû terminer son concert au dernier festival sous une tente, en acoustique, pour cause de mauvais temps. Au premier semestre 2016, les membres de 2Frères étaient les artistes les plus diffusés sur les ondes radiophoniques au Canada.

Le mercredi 16 août.

Les Dead Obies

Ce groupe d’hip hop « franglais » originaire de Longueuil, mélangeant de nombreux genres de musique, sera présent après être passé par la scène du Festival d’été de Québec 2017 début juillet et avant un grand concert au Métropolis de Montréal le 14 septembre prochain. Le sextuor a sorti le 17 mars dernier un EP nommé Air Max, mêlant west coast, cloud rap et PBR&B.

Le lundi 14 août.

Wyclef Jean

L’ancien membre des Fugees sera un des invités internationaux de cette 34e édition. L’artiste haïtien a sorti le 3 février un EP nommé J’ouvert, avec la collaboration notamment de Young Thug sur le titre I swear. Dans cet EP est aussi présente la reprise d’une des chansons les plus célèbres de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Wyclef sortira un nouvel album cet été nommé Carnival III: Road To Clerification.

Le samedi 12 août