La chaîne Unis présentera à l’automne des rediffusions des quatre saisons de l’émission Dans une galaxie près de chez vous, initialement diffusée de 1998 à 2001 à Canal Famille et à Vrak, ainsi que les six saisons de Radio Enfer, d’abord présentées de 1995 à 2001.

Ces épisodes seront à la télévision dès le 8 septembre.

Unis, une chaîne du consortium de TV5 Québec Canada présente déjà de nombreuses séries jeunesse francophones des années 1980, 1990 et 2000, dont Ramdam, Les Mystérieuses Cités d’or et Les Ratons laveurs.

Rappelons que 16 ans après la fin de la série et 8 ans après le second film de Dans une galaxie près de chez vous, l’auteur et comédien Claude Legault a annoncé en février qu’un troisième film était en préparation.