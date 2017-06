L’intrigue de cette comédie qui se déroulera dans les années 50, se concentrera sur plusieurs personnages qui vivent aux abords de la grande roue située à Coney Island.

Comme souvent, le cinéaste new-yorkais s’est offert un casting quatre étoiles. Justin Timberlake, Kate Winslet et Juno Temple, trois comédiens que le réalisateur n’avait encore jamais dirigé, seront à l’affiche, aux côtés de James Belushi et Max Casella.

Aucune date pour la France n’a encore été communiquée.

Après L’homme irrationnel, en 2015, et Café Society, en 2016, Woody Allen a développé Crisis in Six Scenes, une mini-série de six épisodes qui se déroule dans les années 60, disponible exclusivement sur Amazon.