Les trois artistes et le DJ Calvin Harris se retrouvent dans un décor idyllique pour ce morceau issu du prochain album du Britannique , Funk Wav Bounces Vol.1, à paraître le 30 juin.

Alors que Katy Perry apparaît dans un champ de fleurs, Pharrell Williams se retrouve dans un bateau et Big Sean dans une jungle luxuriante.

Le musicien a déjà dévoilé trois titres de cet opus : Slide avec Frank Ocean et Migos, Heatstroke avec Young Thug, Pharrell Williams et Ariana Grande et enfin Rollin avec Future et Khalid.

Son dernier album Motion date de 2014.