«Témoin indésirable», l’un des ouvrages préféré de l’auteure, sera le premier roman transposé sur le petit écran pour la plateforme de vidéos à la demande du géant américain.

Basée sur le roman publié en 1958, la série réunira Bill Nighy (Love Actually), Alice Eve (Star Trek Into Darkness), Ella Purnell (Miss Peregrine et les Enfants particuliers), Matthew Goode (The Good Wife), Catherine Keener (Get Out), Ed Westwick (Gossip Girl), Luke Treadaway (Invincible), Eleanor Tomlinson (Poldark), et Morven Christie (Hunted).

La production a débuté début juillet au Royaume-Uni, sous la houlette de Sandra Goldbacher, la réalisatrice de L’École de tous les talents.

«Témoin indésirable» raconte l’histoire de Jack Argyle, emprisonné à tort pour le meurtre de sa mère. Condamné à la perpétuité, ce dernier décède en prison d’une pneumonie. A sa mort, un témoin à décharge se présente pour confirmer son alibi. La famille Argyle découvrira alors que le meurtrier ne peut être que l’un d’entre eux.

À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’a encore été dévoilée.