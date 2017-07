Âgée de seulement 11 ans, Mckenna Grace a déjà un beau palmarès autant au petit qu’au grand écran. On peut notamment la voir aux côtés de Chris Evans dans le film Gifted, disponible en Blu-ray dès mardi.

La jeune actrice avait six ans quand elle a commencé sa carrière. Cinq ans plus tard, elle a participé à plus de 40 projets. Chaque fois qu’elle apparaît à l’écran, elle conquiert les cœurs, comme tout récemment dans How to Be a Latin Lover, aux côtés d’Eugenio Derbez.

Dans Gifted, Grace joue le rôle de Mary, une jeune fille ayant des aptitudes hors du commun en mathématiques, qui est élevée par son oncle (Chris Evans). Elle s’est entretenue avec Métro.

À quel point ressemblez-vous à votre personnage dans Gifted?

Pour être honnête, je ne sais pas comment résoudre des problèmes mathématiques complexes et je n’ai aucune idée à quoi ressemble la vie à l’université. Je ne suis toutefois pas mauvaise en math. [Rires] Comme Mary, j’aime apprendre, rire et jouer. Ce qui compte pour moi, c’est qu’elle ait beaucoup d’émotions et le désir d’avancer.

Comment trouvez-vous votre travail d’actrice?

J’adore ce travail, mais je ne néglige pas mes devoirs pour autant. Si je veux continuer dans cette profession, je sais que je devrai beaucoup étudier. En préparation pour Gifted, j’ai regardé beaucoup de films et lu beaucoup de livres traitant des enfants qui sont des génies. J’aime étudier les scénarios pour bien comprendre les émotions que je dois transmettre. Mon secret, pour me souvenir de mon texte, est de composer des chansons avec les dialogues. Ma mère m’aide avec ça.

«Le meilleur côté de mon travail est que mes collègues, dans les films que je tourne, deviennent toujours mes meilleurs amis.» – Mckenna Grace

Vous partagez l’écran avec Chris Evans dans Gifted. Avez-vous aimé l’expérience?

C’est mon superhéros. Il a un grand cœur. Nous avons connecté dès que nous nous sommes rencontrés. Nous chantions toujours ensemble sur le plateau, ce qui a rendu le tournage encore plus facile. Imaginez travailler avec son superhéros favori, Captain America. Je l’aimais avant même de l’avoir rencontré. Sur le plateau, il était très concentré et il m’aidait parfois avec le scénario. Et il essayait de ne pas sacrer devant moi.

Vous êtes-vous déjà senti comme un génie?

Je ne pense pas. Je suis juste une fille normale qui a un travail un peu particulier. Ma mère s’assure que je n’oublie jamais que j’ai des obligations à l’école et à la maison. J’aime mes animaux domestiques et je suis plutôt calme. J’aime beaucoup lire. Je n’ai pas de frère et de sœur, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m’amuser.

Avez-vous peur de grandir trop vite?

Je sais que plusieurs enfants vedettes ont eu des problèmes en vieillissant. Beaucoup d’entre eux ont cessé d’obtenir des rôles. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. J’essaie simplement de profiter du moment.