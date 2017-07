Fin 2016, les Rolling Stones ont sorti un album de reprises de classiques du blues, Blue & Lonesome. Le groupe avait en fait commencé à travailler à de nouveaux morceaux durant les séances d’enregistrement de cet album: «On travaillait dessus quand on a décidé d’enregistrer ces morceaux de blues», expliquait Ronnie Wood au magazine Billboard en novembre dernier. «Ces blues nous ont demandé une ou deux prises, nous avons fini l’album en deux ou trois jours.» Ce disque, enregistré en décembre 2015, a été applaudi par la critique («Personne n’a jamais douté du fait que les Stones pouvaient jouer carré, mais sur ces 12 titres, ils swinguent méchamment», analysait le Guardian). Ron Wood disait alors: «Les nouveaux morceaux vont nous demander du temps pour réfléchir et les remodeler.»

Vendredi, Keith Richards a révélé dans une vidéo intitulée Ask Keith Richards que le groupe était en effet sur le point de commencer l’enregistrement de l’album annoncé. «Oui, on va commencer – très très prochainement», explique-t-il, «à enregistrer de nouveaux trucs et à réfléchir à la suite.»

Par ailleurs, le groupe va sortir un nouveau livre accompagné d’un DVD rassemblant ses apparitions radio et télé depuis les années 1960 ; l’opus est prévu pour fin septembre. Rolling Stones on Air in the Sixties, édité par HarperCollins, retracera l’ascension du groupe depuis la lettre envoyée à la BBC en 1963 jusqu’à une émission télé spéciale de la chaîne en 1969.

Cet automne, les Stones partiront également en tournée européenne. Le No Filter Tour démarrera à Hambourg en septembre et s’achèvera à Paris en octobre.

Quant à l’hebdomadaire musical britannique NME, il note qu’une collaboration entre Mick Jagger et le rappeur grime britannique Skepta devrait avoir lieu prochainement, si l’on en croit une photo publiée sur Instagram, sans autres détails.