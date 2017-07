Robert Pattinson, bien connu pour son rôle d’Edward Cullen dans Twilight, est de passage à Montréal dans le cadre du festival Fantasia pour présenter son plus récent film, Good Time, en grande première nord-américaine. Il a rencontré les médias jeudi après-midi dans une salle de l’Université Concordia en compagnie des réalisateurs du film, les frères Josh et Benny Safdie.

«C’est un des meilleurs scénarios que j’ai lu de ma vie. C’était exactement ce que je voulais faire», a déclaré d’emblée l’acteur qui, pour la petite histoire, a contacté lui-même les frères Safdie afin de leur demander de travailler avec lui. «Je me suis engagé à faire un film avec eux avant même de voir le scénario», poursuit-il. Et si le rôle lui colle maintenant autant à la peau, c’est parce qu’il a été écrit juste pour lui.

«Les gens pensent que tout le monde me court après pour travailler avec moi, mais c’est plutôt moi qui les supplie!» – Robert Pattinson

L’inspiration du film vient tout simplement des intérêts personnels des frères Safdie. Ils avaient envie de travailler à un projet qui parlerait du monde criminel américain, «quelque chose qui sentirait le danger». Et Good Time, c’est exactement ça. Robert Pattinson y incarne Connie, un jeune homme new-yorkais recherché par la police pour un braquage de banque. Sa mission n’est cependant pas de fuir la police, mais plutôt de libérer son frère Nick (joué par Benny Safdie) qui, lui, a été arrêté. Le film, qui se déroule en l’espace d’une seule soirée, nous emmène dans un univers sombre et sale où règnent violence, drogue et crime. «On sentait qu’on filmait quelque chose de vrai», ajoute l’acteur.

D’ailleurs, Robert Pattinson livre une performance très poignante et vraiment bien réussie d’un personnage hyper conflictuel. Une performance qui se détache de tous les autres rôles qu’il a pu avoir avant. «Une partie de moi veut faire l’opposé de ce que j’ai fait avant, avoue-t-il. C’est un style de jeu complètement différent.»

Le film prendra l’affiche dans les cinémas le 25 août prochain.