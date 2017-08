Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Eman X Vlooper, Rachel Therrien Quintet et Kim Churchill.

Rap québ sérieux

Eman X Vlooper

LA JOIE

Le duo rap Eman X Vlooper récidive, après avoir récolté le Félix de l’album hip-hop de l’année en 2015. Son deuxième opus, LA JOIE, offre des rythmes planants et des paroles bien campées, dans le style lyrique maintenant plus mainstream d’Alaclair Ensemble, dont les deux membres sont issus. Les rythmes de Vlooper sont tellement groovy et funk qu’on se surprend à écouter plus le beat que le flow d’Eman sur des pistes comme Love et La plage, même si ce dernier sait s’imposer sur Comme nous et Copy/Paste, entre autres. En bref, un album assumé et bien fait qui s’écoute bien.

– Alexis Boulianne

Jazz pimpant

Contrôle

Ce quatrième album de la compositrice et trompettiste Rachel Therrien présente du jazz en général très énergique, même si les influences sont multiples. Entre la très fusion pièce-titre Why Don’t You Try et la pièce quasi free jazz Omelette Coleman, on trouve quelques grooves de funk et des sonorités plus be-bop (Adirondack Jump). Les musiciens du groupe, un genre de hot five de la nouvelle génération montréalaise, montrent ainsi leur polyvalence. Leurs échanges coulent très bien dans une forme classique alternant thèmes et solos. Lancement au Upstairs Jazz Bar mardi à 17 h.

– Dominique Cambron-Goulet

Repartir à zéro

Kim Churchill

Weight_Falls

Travailler 18 mois à un projet, tout jeter et réécrire un nouvel album en une semaine. Voilà Weight_Falls, un album folk éclectique franchement réussi. Une œuvre libératrice selon les dires de l’auteur-compositeur-interprète australien. Le cinquième opus, plus imprévisible que ses prédécesseurs, du bellâtre blondinet ne réinvente pas le style, mais certaines pièces sont vraiment accrocheuses et s’écoutent en boucle, comme Whole_Entire et Can_you_Go_Home. Aucun spectacle n’est toutefois prévu au Québec pour le moment. Dommage.

– Rachelle McDuff