L’animatrice Josée Boudreault a été victime d’un deuxième AVC en un peu plus d’un an mardi, a annoncé son conjoint Louis-Philippe Rivard sur Facebook mercredi soir.

«Josée a eu un petit ennui de santé hier, dit M. Rivard dans une vidéo. Elle a eu un deuxième [AVC].»

Il s’est toutefois fait rassurant indiquant que l’AVC était «très petit» et bien moins grave que celui qui a forcé Josée Boudreault à réapprendre à parler l’an dernier.

«Elle a senti que son bras picotait. J’ai trouvé ça bizarre et j’ai appelé le 911. On est allé à l’hôpital et elle a pu avoir un médicament qui éclaircit le sang et qui a fait disparaître le caillot», raconte-t-il, disant que son bras a rapidement mieux été et que sa vision dans un œil est aussi revenue.

«Elle va super bien, mais doit rester à l’hôpital quelques jours pou faire des tests», indique Louis-Philippe.

Celui-ci conclut en vantant sa conjointe. «Elle voulait vous dire qu’elle va bien. Je vais vanter ma blonde, mais elle est absolument extraordinaire. Dans ses conférences et dans son nouveau livre, elle parle de bonheur et de positivisme, et c’est exactement ce qu’elle représente», dit-il.