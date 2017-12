Il y a deux ans, une nouvelle trilogie tirée de l’univers de Star Wars a pris son envol avec Le Réveil de la force, présentant au public une nouvelle génération de personnages et d’acteurs.

Parmi certains noms connus, on trouve celui de Daisy Ridley, qui en était à sa première production majeure, dans le rôle de Rey.

Même si ce film lui a permis de se faire un nom à Hollywood et partout sur la planète, la jeune femme de 25 ans est plutôt réservée lorsqu’on lui demande quelle place elle occupe dans l’univers Star Wars. Elle ne se considère «pas du tout comme une tête d’affiche», bien qu’elle soit heureuse de faire partie d’une saga «capable de toucher un si vaste public».

La réaction des enfants aux films est sans doute ce qui la touche le plus.

«Les enfants sont adorables puisqu’ils ne mentent pas, juge-t-elle. Quand ils accrochent sur quelque chose, ça veut dire que ça fonctionne, que l’univers que nous avons créé est

crédible, qu’il peut les captiver et les inspirer.»

Bien qu’elle ne puisse pas en dire beaucoup sur le destin de Rey, Daisy Ridley indique que son personnage devra s’adapter à de nouvelles situations.

«Pour elle, tout est une nouveauté. Elle est optimiste et elle voit le bien en chaque personne. Elle peut maintenant se poser des questions plus profondes, sur le sort de la galaxie, sur le bien et le mal.»

Daisy Ridley doit maintenant vivre avec le regard du public. Carrie Fisher l’avait bien préparée, lui prodiguant des conseils sur la façon d’entrer en contact avec les amateurs de la série.

«Pour être honnête, je n’y parviens pas avec autant de grâce que Carrie ou Mark [Hamill]», reconnaît-elle.

Daisy Ridley ne sait toujours pas si elle fera partie du prochain épisode. Pour l’instant, elle veut avant tout se reposer et profiter de Noël avant de se soucier du sort d’une galaxie très, très lointaine…

Mais si dans le futur, quelqu’un veut raconter plus en détail l’histoire de Rey, elle sera de la partie.