Mélange de parodies, de sketchs et de chants savoureux, le Salut 2017! du Cabaret politique et bouffonneries est une franche et sympathique réussite qui permet de revenir sur les principaux événements de l’année.

Évidemment, il y a un peu de Denis «Kodak» Coderre, un brin de Valérie «La vie en rose» Plante, ou encore une touche de Giovanni Apollo, «le Bugingo du frigo», et une dose habituelle de Céline «la boss» Dion, métamorphosée depuis le décès de René.

Mais ce n’est pas tout. Les six comédiens de ce Salut 2017! ont aussi fait le pari d’utiliser l’humour, parfois noir, pour parler des allégations visant Gilbert Rozon et Éric Salvail ou encore des derniers attentats. Avec une certaine réussite.

Le débat autour des excuses et de la compensation financière accordée à Omar Khadr? Bonjour, Hi? Les soucis de Marc Bergevin avec le Canadien? L’arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois sur la scène politique? Entre chants, imitations et tableaux malicieux, il y en a pour tous les goûts.

Même si quelques numéros, parfois inégaux, manquent un peu de rythme, l’ensemble est agréable. Voire parfois surprenant, comme cette parodie de Passe-Partout, revisitée à la sauce Salvail.

De Netflix au racisme systémique, en passant par la controversée Loi 62, un hommage à Patrick Bourgeois, Julie Payette, Donald Trump, l’arrivée des migrants, le scandale impliquant Adidas, le pot et bien sûr l’inévitable Justin Trudeau, on ne s’ennuie pas. Et on conclut cette année en riant. Mission accomplie.

Salut 2017!

Au Café Campus

Les 27 et 28 décembre 2017