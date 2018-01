La chanteuse du groupe rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, s’est éteinte lundi à l’âge de 46 ans. En plus d’être la tête d’affiche du groupe irlandais, formé aussi de Noel Hogan, Mike Hogan et Fergal Lawler, la chanteuse à la voix singulière signait les paroles des chansons et composait souvent la musique. Plusieurs de ses chansons ont eu un succès planétaire dans les années 1990. En voici six qui vous rappeleront sans doute bien des souvenirs.

Linger (1993)



Zombie (1994)



Ode to My Family (1994)



Dreams (1994)



Salvation (1996)



Just My Imagination (1999)