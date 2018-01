Le 14 janvier dernier, Patrice Michaud présentait sur Facebook le vidéoclip de sa chanson La saison des pluies, mettant en vedette Bianca Gervais et Jonathan Charbonneau. Le tout est réalisé par Yan England.

À peine quatre jours plus tard, la vidéo avait déjà été vue plus d’un million de fois.

Patrice Michaud a tenu à remercier ses fans dans un message Facebook:

Lors de la sortie de la vidéo, Patrice Michaud avait dit ceci: «Il y a des chansons dont la venue au monde est plus ardue, plus exigeante. J’ai mis du temps à écrire La saison des pluies. Mon ami Mark Hébert m’a aidé pour la musique. Je cherchais le ton, l’angle, les bons mots pour exprimer le deuil. J’en voyais le film dans ma tête, la lumière, les scènes. La voici maintenant en images sous l’œil de Yan England qui a su, avec finesse et sensibilité, magnifier cette histoire de vie et de mort. Une réalisation empreinte d’empathie dans laquelle Bianca Gervais et Jonathan Charbonneau sont absolument bouleversants. Je vous présente La saison des pluies, difficile et magnifique. Comme la vie.»

Une démarche réussie, visiblement.

Voici ledit vidéoclip (ayez un mouchoir ou deux sous la main…):