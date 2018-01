La série royale de Netflix évoquera dans sa prochaine salve le règne d’Elisabeth dans les années 70. Un léger saut dans le temps qui nécessite le changement complet de son casting. Olivia Colman, Helena Bonham Carter et Paul Bettany devraient participer à cette troisième saison attendue en fin d’année.

Après une première saison qui balayait la période 1947-1956 en insistant sur l’accès au trône d’Elisabeth, et une deuxième plus centrée sur le couple royal et ses relations jusqu’en 1964, «The Crown» devrait opérer un saut de dix ans avec sa troisième salve. A en croire les premières informations des producteurs, les prochains épisodes reviendraient sur des événements du milieu des années 70.

L’arrivée de Camilla Parker Bowles

Depuis sa première diffusion en 2016, la série historique s’applique à revisiter l’histoire depuis les couloirs de Buckingham Palace (Crise du canal de Suez, déclin de l’Empire britannique, assassinat de Kennedy…). Cette troisième saison ne devrait pas déroger à la règle en abordant la crise économique, la grève des mineurs, l’état d’urgence ou la relation avec le Canada et son Premier ministre de l’époque, Pierre Trudeau, père de l’actuel Justin Trudeau.

Sur un plan plus intime, le divorce de la princesse Margaret et d’Anthony Armstrong-Jones sera retranscrit à l’écran. Mais l’événement le plus attendu de cette décennie sera à coup sûr la rencontre du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, alors appelée Camilla Shand. C’était en 1971 lors d’une rencontre de polo, mais leur idylle a été d’une courte durée. Deux ans plus tard, Charles s’engageait dans la Royal Navy tandis que Camilla en épousait un autre. Une grand question demeure: Diana Spencer fera-t-elle son arrivée dans la série au cours de cette saison ou attendra-t-elle la salve suivante pour dévoiler tout son potentiel dramatique. Techniquement, la future Princesse de Galles a rencontré Charles en 1977 et l’a épousé quatre ans plus tard, dans les années 80, sujet vraisemblable de la quatrième saison.

Un casting entièrement renouvelé

Afin de coller au mieux aux personnages qui évoluent sur plusieurs décennies, «The Crown» a pris la décision de renouveler son casting toutes les deux saisons. Ainsi Claire Foy cédera sa place à Olivia Colman («Broadchurch») dans la peau de la reine Elisabeth, qui a fêté son demi-siècle en 1976 (Claire Foy en a 33). Helena Bonham Carter («Harry Potter») reprendra le rôle de la princesse Margaret, alors tenu par Vanessa Kirby. Matt Smith sera quant à lui remplacé par Paul Bettany (Vision dans les films Marvel) pour interprété le prince Philip.

Au total, «The Crown» devrait connaître six saisons. Ce nouveau trio serait donc logiquement renouvelé à l’occasion de la cinquième salve qui ne sera pas en ligne avant 2020. En attendant, la troisième saison devrait être dévoilée sur Netflix fin 2018, a priori au mois de décembre.