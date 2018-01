La célébrité n’apporte pas le bonheur. C’est une maxime qu’apprend à ses dépens le personnage qu’incarne Alex Roe dans Forever My Girl. Le comédien prêtre ses traits à Liam, un chanteur country extrêmement populaire et séduisant comme Apollon. Le pauvre homme a toutefois passé les huit dernières années à penser à Josie (Jessica Rothe), qu’il a abandonnée le jour de ses noces.

Tout comme dans le classique The Big Chill, c’est la mort d’un vieil ami qui le ramènera dans son village d’enfance. La tentation est grande de retrouver son éternel amour, dont l’enfant de sept ans pourrait bien être sa propre fille. «Quelle joie de jouer un personnage qui n’est pas aimable! lance au bout du fil l’interprète de 27 ans. Comme acteur, ça te permet d’aller ailleurs.»

Ayant fait sa marque dans les séries télévisées The Fugitives et The Cut, le Londonien a dû apprendre à chanter et à jouer de la guitare. Cette adaptation du best-seller de Heidi McLaughlin par la réalisatrice et scénariste Bethany Ashton Wolf l’a surtout amené à réfléchir aux risques du rêve américain. «C’est un conte pour te mettre en garde quant à tes choix de vie, explique-t-il. Josie est restée dans la ville où elle a grandi et elle est parfaitement heureuse, alors que Liam se sent vide et doit renouer avec ses racines afin de se redécouvrir.»

Abonné aux œuvres de genre (il était de la distribution de Rings, The 5th Wave et Sniper: Legacy), c’est la première fois qu’Alex Roe a participé à un long métrage de nature réaliste, ce qui l’a amené à tâter des situations du quotidien. «C’est sûr que c’était bien de prouver sa valeur autrement que dans des films d’action ou de peur, avoue-t-il. Mais au-delà du rôle, ce qui importe, ce sont les relations que tu peux avoir avec les autres personnages. Dans ce cas-ci, il y en avait plusieurs intéressantes avec la fillette, son ancienne amoureuse, son propre père…»

Il a tellement aimé toucher au drame qu’on le reverra bientôt au sein de Hot Summer Nights aux côtés de la vedette montante Timothée Chalamet (Call Me By Your Name, Lady Bird, Hostiles). «C’est un récit initiatique qui est vraiment beau et qui ne ressemble à rien de ce que j’ai fait précédemment.»

Public cible

La campagne publicitaire derrière Forever My Girl cherche à séduire un large auditoire féminin, celui-là même qui adore les romans de Nicholas Sparks. «Mais les gars sont invités eux aussi, fait savoir la tête d’affiche du film, Alex Roe. C’est un feel-good movie pour tous, avec de la musique country et une jolie relation entre un père et son fils. J’ai parlé avec plusieurs gars et on aime tous les films romantiques.»

Forever My Girl

Présentement à l’affiche