Le réalisateur québécois entamera à l’automne le tournage de son huitième long métrage, «Matt & Max», qui marquera son retour au Québec et en langue française après «Ma vie avec John F. Donovan» prévu cette année.

Après avoir réuni un casting français dans «Juste la fin du monde» (Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel et Léa Seydoux) et américain pour «Ma vie avec John F. Donovan» (Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates et Kit Harrington), Xavier Dolan sera de retour dans son Québec natal pour sa prochaine réalisation.

«Matt & Max» évoquera des amis de longue date à l’aube de leur trentaine qui n’avaient jamais réalisé auparavant qu’ils pouvaient avoir une préférence pour les hommes. Xavier Dolan a confié à The Hollywood Reporter avoir été touché et inspiré par «Call Me by Your Name», «Seule la Terre» et «Boy Erased», film de Joel Edgerton attendu à l’automne, dans lequel le Canadien donne la réplique à Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.

Le sien sera, selon lui, un mélange de ses précédentes réalisations: «Tom à la ferme» pour son esthétisme et «Mommy» pour son énergie et son esprit. Le tournage débutera à l’automne avec, il espère, son actrice fétiche Anne Dorval dans le rôle de la mère de Max, un personnage qu’il incarnera lui-même.

En attendant, Xavier Dolan peaufine «Ma vie avec John F. Donovan», son premier film réalisé en langue anglaise. Le long métrage devrait sortir dans le courant de l’année. Certains murmurent déjà que le long métrage serait présenté à Cannes, Festival qui a révélé le réalisateur dès 2009. En 2016, «Juste la fin du monde» était reparti avec le Grand Prix.