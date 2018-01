Qui dit que le 13 portait malchance? Certainement pas le Festival de Casteliers, qui célèbre cette année ses noces de muguet avec une programmation alléchante.

Ce festival consacré aux arts de la marionnette offre pour sa 13e année 11 spectacles provenant du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Pays-Bas. Le plus attendu est certainement The Daisy Theatre, du populaire marionnettiste torontois Ronnie Burkett, qui donnera forme à pas moins de 40 personnages.

Les festivités débuteront en grande pompe le 8 mars avec Les bêtes dansent ou le Sortilège discret de la nature sauvage, alors que des animaux à grande échelle envahiront l’arrondissement d’Outremont.

«On aborde la bête de front, a lancé en riant la codirectrice générale et directrice artistique Louise Lapointe lors du dévoilement de la programmation. C’est la première fois qu’on présente un spectateur extérieur… en mars!»

Entre le conte Les routes ignorées, les séances magiques de Milo le magnifique et les manipulations de cailloux de Freeze!, il y a de quoi amuser la famille pendant longtemps.

Alors que les plus petits dans Bonne nuit! constateront que des objets du quotidien peuvent s’animer, les plus grands auront l’occasion d’être immergés dans la spiritualité amérindienne (Âme nomade) ou de retourner dans le Montréal des années 1950 (Bijoux).

«Certains objets ont une âme. C’est un art vivant, les marionnettes.» –Richard Lacroix, qui ressortira pour l’occasion quelques-unes de ses créations accumulées depuis des décennies, dont celle utilisée pour l’animation Hugo et le dragon.

Le Festival de Casteliers ne s’adresse pas uniquement aux enfants. Adolescents et adultes auront amplement de quoi se mettre sous la dent et pourront même redécouvrir leurs classiques. C’est le cas de L’effet Hyde, qui transcrit autrement la dualité au cœur du Dr Jekyll. Macbeth muet propose de son côté de déconstruire la tragédie de Shakespeare.

Mais espérons que le résultat ne sera pas aussi violent que la récente adaptation cinématographique avec Michael Fassbender et Marion Cotillard!

Sur le plan contemporain, Puppet Slam fera connaître quelques-uns des meilleurs marionnettistes américains de la relève, alors que Pixèle-moi se voudra un volet plus musical qui flirtera avec l’univers du jeu vidéo.

«C’est une programmation où souffle un vent de changement, de transformation et de renouveau», rappelle Louise Lapointe, visiblement fière de sa sélection.

Activités

De la vie des marionnettes

Il n’y a pas que des spectacles qui sont prévus à l’occasion du Festival de Casteliers.

On y offrira également plusieurs activités variées, dont l’installation Katajjausivallaat, le rythme bercé, de l’artiste inuite Nancy Saunders, qui mêle pierres superposées et chants de gorge traditionnels, ainsi qu’une conférence sur les marionnettes, considérées par plusieurs personnes comme le 11e art.

Les enfants ne seront pas en reste alors qu’ils pourront fabriquer des masques de loups et faire la connaissance de ME, une petite marionnette qui leur apprendra à gérer leurs émotions.