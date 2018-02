Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Noël de Lindsey Stirling, Sia, The Lost Fingers, David Ian, Katherine Penfold et Emilie-Claire Barlow.

Rétro-future

M.M. Crone

•••½

On admet volontiers avoir un faible pour les synthés bien lourds et la musique qui semble sortie d’un film de science-fiction de série B des années 1980. Voilà pourquoi le premier EP éponyme du duo montréalais M.M. Crone nous a plu. Si vous avez aimé la trame sonore de Stranger Things (composée par des membres de S U R V I V E), vous saurez vous y retrouver dans le projet synthpop rétro-futuriste de Philippe Petit et Margaux Tabary. C’est un groupe à suivre de près. Le EP sort le 16 février. (Alexis Boulianne)

Crème de la crème

Collectif

Microphone Saison 1

•••½

L’album regroupe 16 morceaux enregistrés live à L’Olympia pendant le tournage de l’émission Microphone, le projet chouchou de Louis-Jean Cormier. À chaque occasion, trois artistes, notamment Daniel Lavoie, Fred Fortin, Dumas, Marie-Pierre Arthur, Laurence Jalbert et Fanny Bloom réinventent des succès. Le trio de Marjo, Yann Perreau et Alex Nevsky sur Provocante? Magique! À écouter quand on est tanné d’enten­dre la version originale de ses classiques préférés. Saison 1 de Microphone à telequebec.tv. (Carine Touma)

Contrastes

Joli-Bois

Quand les vents

••½

Les filles de Joli-Bois ont de jolies voix… et c’est pas mal ça. Malheureusement, ce EP rate sa cible. Mais, au fait, quelle est sa cible? Les paroles sont très, très simples et contrastent énormément avec les voix harmonieuses et les douces ambiances pop. La musique est trop léchée pour des paroles plutôt ordinaires. «Je me suis trouvée une BFF, je passe tellement souvent l’aspirateur», chantent-elles sur l’une des pièces. «F*ck you pour ça, f*ck you, f*ck you», sur une autre. On se demande ce qu’elles ont voulu faire. (Virginie Landry)