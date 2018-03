Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Black Salvation, Loïc April et Jack White.

Pure bliss

Black Salvation

Uncertainty is Bliss

••••

Les trois membres de Black Salvation montrent tout leur talent d’instrumentalistes et confirment le son unique du groupe allemand (trop peu connu) dans ce deuxième long jeu. Si ça avait été du métal, on aurait parlé de prog. Comme c’est plutôt du rock, on dit psychédélique, semble-t-il. Pour faire ça simple, Uncertainty is Bliss, c’est huit merveilleux morceaux transcendants. On embarque pour les rides de sept et neuf minutes que sont In a Casket’s Ride et A Direction is Futile, et on aime la voix-à-la-Bowie-de-Blackstar sur Breathing Hands.–Carine Touma

Sous influence

Loïc April

LOÏC APRIL

•••½

Séparer l’artiste de ses influences s’avère, dans le cas de Loïc April, impossible. On entend toutes sortes de choses dans son album éponyme, disponible à partir d’aujourd’hui : du The Strokes, du Malajube et du Slowdive, par exemple. LOÏC APRIL demeure une proposition intéressante qui bâtit sur l’oeuvre de ceux qui l’ont précédée. Avec ses textes riches et tristes entonnés par une voix éthérée, Loïc April célèbre la grisaille urbaine de manière bien mélancolique. C’est un album doux, fait pour se consoler – à écouter par mauvais temps.–Alexis Boulianne

Kaléidoscopique

Jack White

Boarding House Reach

•••

On soupçonne Jack White d’avoir trouvé dans son bas de Noël des bongos, un orgue B3, un ordinateur et un vieux synthétiseur Casio tellement son troisième album solo va dans toutes les directions. Un peu comme Beck à ses débuts, l’ancien leader des White Stripes se lâche lousse et expérimente une vaste palette de sonorités, allant du blues à l’électro-trash. On aurait apprécié une ligne directrice plus cohérente, mais ce long jeu contient son lot de chansons très solides, comme Why Walk a Dog, Over and Over and Over et Get In The Mind Shaft.–Benoit Valois-Nadeau