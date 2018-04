Après avoir œuvré dans le rap, le hip-hop, le reggae et le funk, le seul et unique Snoop Dogg se lance maintenant dans le gospel avec un nouvel album intitulé Bible of Love.

Le musicien-producteur avait ce projet en tête depuis longtemps. Pour le réaliser, il s’est entouré de collaborateurs d’envergure comme Faith Evans, Tye Tribbett, Rance Allen et les Clark Sisters.

Le célèbre rappeur, qui a vendu plus de 35 millions d’albums dans le monde entier, a discuté avec Métro du retour à ses origines gospel.

Un album gospel était-il un plaisir ou une nécessité?

C’est un album très spécial. J’ai rassemblé certains des plus grands noms du gospel et il en a résulté un projet tout à fait unique. Avec Bible of Love, je veux répandre l’amour. C’est quelque chose de différent et j’ai eu le privilège de pouvoir enregistrer 32 chansons. C’est une offre nouvelle, mais faite avec de bonnes intentions.

Quelle est l’essence de cet album?

Je crois que si on le comprimait, il en sortirait des émotions et des souvenirs. Ma mère est une chrétienne évangéliste, tout comme ma grand-mère, aujourd’hui décédée. Elles ont été les deux forces motrices derrière ce projet. Ma mère a été la première personne à entendre le résultat final et je me souviens encore de ce qu’elle m’a dit : «Dieu m’a dit que tu allais faire cela.»

Qu’est-ce qui vous a aidé à trouver la paix lors des moments plus difficiles?

J’ai désormais un côté spirituel, j’ai cessé d’être égoïste et je me soucie des autres. En m’impliquant dans la communauté ou dans des fondations, je me suis concentré sur ce qui est vraiment important. Je n’utilise pas mon image pour gagner de l’argent mais pour soutenir certaines causes sociales.

Comment peut-on définir Snoop Dogg?

J’ai un côté doux. [Rires.] Mon cœur est pur. Plusieurs personnes ont critiqué ce changement radical d’une vie d’excès à une vie plus spirituelle. C’est pourquoi Bible of Love contient un message de vie. Ma tâche est de devenir un meilleur homme, un meilleur père, et de partager ce sentiment de paix.

La musique vous a apporté du bon comme du mauvais au cours de votre carrière. Quelles leçons en tirez-vous?

Les problèmes font partie de la vie. Je suis un être humain comme tout le monde… peut-être un peu plus beau que la moyenne. [Rires.] Je ne suis pas un superhéros, je suis tombé et je me suis relevé, dans ma carrière comme dans ma vie. Une des plus grandes leçons que j’ai apprises, c’est d’apprendre à pleurer. Je dis à mes enfants qu’un vrai homme doit pleurer, puisque ça fait de nous une meilleure personne.

Êtes-vous une âme perdue?

Je l’étais, mais maintenant, je tente de trouver le bon chemin.

Après 25 ans dans l’industrie de la musique, les mauvaises critiques vous dérangent-elles toujours?

Je ne m’en préoccupe pas vraiment, parce que je fais tout ça pour le plaisir. Ce n’est pas pour gagner de l’argent, c’est un projet spirituel. Ceux qui sont toujours en colère n’ont pas

l’esprit en paix.