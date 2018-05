Officiellement annoncée l’été dernier, la nouvelle série d’animation du créateur des « Simpson » et « Futurama » sera lancée le 17 août sur la plateforme américaine, vient d’annoncer Netflix.

Composé de vingt épisodes, « Disenchantment » mêlera humour et fantastique à travers les mésaventures de Bean, princesse du royaume médiéval de Dreamland.

A l’image des antihéros des précédentes séries de Matt Groening, « Les Simpsons » et « Futurama », à savoir Homer et Bender, ce nouveau personnage sera très porté sur la boisson. Avec l’elf Elfo et le démon Luci, l’héroïne devra faire face à des ogres, des trolls, des lutins et d’autres créatures fantastiques, à l’image de la série.

Netflix a profité de cette annonce pour dévoiler de premiers aperçus de cette nouvelle collaboration, via son compte Twitter.