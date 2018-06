De nombreux artistes québécois apparaissent sur la longue liste des 40 finalistes pour le Prix de musique Polaris, une récompense de 50 000$ à l’artiste ou au groupe canadien ayant créé le meilleur album de l’année, tous genres confondus.

On note une forte présence québécoise cette année: Lydia Képinski, Hubert Lenoir, Philippe Brach, Loud, Pierre Kwenders, Arcade Fire, Pierre Lapointe, Milk & Bone et The Barr Brothers figurent parmi les 40 finalistes. Plus de 200 experts de la musique issus essentiellement des médias (journalistes, animateurs, blogueurs) ont participé au jury de sélection.

Il y a donc fort à parier que plusieurs artistes québécois vont se retrouver sur la courte liste de 10 finalistes qui sera dévoilée le 10 juillet. Le grand gagnant sera consacré le 17 septembre.

225 Au total, 225 albums ont été considérés pour le prix Polaris par les 203 membres du jury de sélection.

Lido Pimenta et Kaytranada sont les derniers récipiendaires du prestigieux prix. Karkwa est le dernier groupe francophone à avoir remporté le Polaris pour son album Les chemins de verre.