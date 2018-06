La police de Toronto a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête après le vol d’une gravure de Banksy dans une galerie d’art de Toronto qui consacre une exposition au célèbre artiste de rue britannique.

L’œuvre volée, Trolley Hunters, montre des hommes en tenue primitive dans un champ de hautes herbes pointant des lances affûtées en direction de caddies vides. Sa valeur est estimée à environ 45 000$, a indiqué la police de Toronto.

«Nous avons reçu un appel concernant une entrée par effraction dans l’ouest de la ville, a dit une porte-parole de la police, Jenifferjit Sidhu. À un certain moment dimanche, une gravure de Banksy a disparu de l’exposition.»

L’exposition L’art de Banksy, montée par son ancien gérant Steve Lazarides, mais non autorisée par l’artiste lui-même, s’est ouverte mercredi dans un bâtiment industriel de Toronto transformé en galerie d’art, dans le cadre d’une tournée nord-américaine.

L’exposition est présentée comme la plus grande à ce jour consacrée à l’artiste, qui cultive le plus grand secret sur son identité. Mettant à l’affiche environ 80 œuvres provenant de collections privées, dont des sculptures, des sérigraphies, des toiles et des pièces multimédias, l’exposition se poursuit jusqu’au 11 juillet. agence france-presse