Cette semaine, Métro a écouté les albums de The Blaze Velluto Collection, Nine Inch Nails, Jill Barber et Yukon Blonde.

Accompli

The Blaze Velluto Collection

Weatherman

•••½

De 2008 à 2016, Blaze Velluto a enregistré dans son coin son lot de chansons d’amour (et de peine d’amour). Paru de façon indépendante en 2017, son album Weatherman est ressorti cette année sous étiquette Dare to Care. L’attente en aura valu la peine puisque le résultat final est bien mûri. Avec un son rock résolument vintage qui évoquent les années 1960, Velluto passe avec talent de pièces folk bien construites comme la touchante Pondicherri à de furieux jams (Mr. Coyote). Un univers parfois déjanté, mais tout à fait cohérent qui mérite qu’on s’y attarde. – Benoit Valois-Nadeau

Un sort efficace

Nine Inch Nails

Bad Witch

•••½

Trent Reznor et son (maintenant) fidèle acolyte Atticus Ross frappent de nouveau dans le mille avec ce dernier volet d’une trilogie qui marque un retour aux sources commencé avec les EP Not the Actual Events et Add Violence. Points forts de ce neuvième album : l’instrumentale I’m not from this World, hypnotisante et angoissante nuit noire, ainsi que la jazzy The Goddamned Part et son saxophone criard. On tombe toutefois dans des clichés (de NIN, mais quand même) sur Ahead of Ourselves. Somme toute, un excellent condensé du groupe à son meilleur. – Carine Touma

Féministe

Jill Barber

Metaphora

•••

Jill Barber ne passe pas par quatre chemins pour parler d’amour, d’égalité des sexes et de féminisme sur son nouvel album. Elle commence en force avec la première pièce de cet opus : This Woman. Cette chanson, à propos d’une femme forte que tout le monde s’arrache, donne le ton pour la suite. Sur Girl’s Gotta Do, elle peut tout faire «like a man» alors que, sur Bigger Than You, elle tient tête aux «boys club» de ce monde. Metaphora est plus pop que tout le répertoire de Jill Barber, et ça lui va bien. – Virginie Landry

Un petit hit

Yukon Blonde

Critical hit

••½

Avec ce quatrième album en carrière, la formation vancouvéroise Yukon Blonde semble vouloir «percer», au sens radiophonique du terme : on trouve sur Critical Hit tous les ingrédients d’un succès commercial à la AM d’Arctic Monkeys. Dommage que ce mélange d’électro, de rock et de pop soit tout sauf original. On se demande presque si l’album n’en est pas un de reprises. Les mélodies, les paroles et les rythmes sont les mêmes que chez tous les groupes indie qui ont sorti un album depuis 2010. «Sad!» comme dirait l’autre. – Alexis Boulianne