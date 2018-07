Sculptures, montres, objets culte: la collection constituée par l’acteur américain Robin Williams, décédé en 2014, et sa deuxième épouse Marsha sera mise en vente le 4 octobre par la maison d’enchères Sotheby’s à New York.

Parmi les dizaines de lots qui seront proposés figurent des objets issus du monde du cinéma, notamment une chasuble portée par Daniel Radcliffe dans la saga « Harry Potter » (estimée entre 10.000 et 15.000 dollars), des accessoires et vêtements de tournage ainsi que des trophées et des scripts autographiés.

La collection comprend également des oeuvres d’art moderne et contemporain comme une sculpture de Niki de Saint Phalle ou plusieurs tableaux de grands noms du street art comme Banksy, Shepard Fairey ou le Français Invader.

Une partie du produit de la vente ira à plusieurs organisations à but non lucratif comme le Wounded Warrior Project (consacré aux blessés de guerre) ou la Juilliard School, prestigieuse école de musique, de théâtre et de danse située à New York.

Acteur à succès, oscarisé en 1998 pour son second rôle dans « Will Hunting », Robin Williams s’est suicidé en 2014 à l’âge de 63 ans. Il avait appris, quelques mois auparavant, qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.