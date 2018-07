Le spectacle controversé Kanata, mis en scène par Robert Lepage, ne verra pas le jour, a annoncé jeudi matin la compagnie Ex Machina.

Cette décision survient après une rencontre entre Robert Lepage, Ariane Mnouchkine, l’animatrice du Théâtre du Soleil, et les signataires d’une lettre ouverte publiée dans le Devoir, le 19 juillet dernier.

Une vingtaine de personnalités autochtones dénonçaient l’absence prévue de comédiens issus de leurs nations parmi les 34 artistes à l’affiche de cette relecture de «l’histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre Blancs et Autochtones».

«Les participants à cette rencontre ont fait preuve de beaucoup d’ouverture et plusieurs de nos échanges nous ont semblé très féconds», a fait savoir la compagnie fondée par Robert Lepage par voie de communiqué.

La controverse des dernières semaines aura finalement eu raison du spectacle qui devait être présenté à Paris à partir du mois de décembre, puisque des coproducteurs nord-américains auraient annoncé leur retrait du projet.

«Au-delà de cette troublante situation, il nous faudra bien, tôt ou tard, tenter de comprendre, calmement et ensemble, ce que sont fondamentalement l’appropriation culturelle et le droit à une expression artistique libre», a indiqué Ex Machina.

La compagnie rappelle aux signataires de la lettre ouverte rencontrés le 19 juillet que les portes du Diamant, un lieu de diffusion culturelle situé à Québec et piloté par Ex Machina, leurs resteront ouvertes.

La compagnie prévoit également rencontrer des membres du groupe des opposants à SLĀV l’automne prochain.