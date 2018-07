Lady Gaga domine le classement des 100 meilleurs clips du XXIe siècle établi par le site américain de référence Billboard. Bad Romance devance Work it de Missy Elliott et Untitled (How Does it Feel?) de D’Angelo.

Même si l’année 2018 n’est pas encore terminée, Billboard vient de sortir un classement des meilleurs clips sortis depuis 2000. En tête, le titre Bad Romance de Lady Gaga, dont le clip a été réalisé en 2009 par Francis Lawrence (Hunger Games).

Sur le podium, Missy Elliott monte sur la deuxième marche avec Work it et D’Angelo sur la troisième avec Untitled (How Does it Feel?), clip dans lequel il apparaît entièrement nu.

La grande gagnante de ce classement est en réalité Beyoncé qui parvient à caser quatre titres, dont deux dans le Top 10. Formation atteint la quatrième place, Singles Ladies (Put a Ring on it) la huitième tandis que son duo avec Lady Gaga Telephone se hisse en 14e position et 7/11 à la 56e.

Le classement accueille toutes les grandes stars actuelles de la musique anglo-saxonnes, dont Rihanna, Drake, Justin Timberlake, Madonna, Pharrell Williams, Justin Bieber, Shakira, Adele, Jay-Z, Kanye West, Sia ou Kendrick Lamar.

Le Top 10 des meilleurs clips du XXIe siècle :

« Bad Romance », Lady Gaga (2009)

« Work it », Missy Elliott (2002)

« Untitled (How Does it Feel?) », D’Angelo (2000)

« Formation », Beyoncé (2016)

« Hey Ya! », OutKast (2003)

« We Found Love », Rihanna & Calvin Harris (2011)

« Toxic », Britney Spears (2004)

« Single Ladies (Put a Ring on it) », Beyoncé (2008)

« Weapon of Choice », Fatboy Slim (2000)

« This is America », Childish Gambino (2018)

Pour retrouver le classement complet de Billboard : Billboard.com/articles/news/list/8466543/100-greatest-music-videos-of-the-21st-century