Le très attendu nouveau long métrage de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, sera présenté en première mondiale au prochain Festival international du Film de Toronto (TIFF).

Mettant en vedette Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon et Kit Harington, le film suit l’histoire d’un jeune acteur qui replonge dans la correspondance écrite qu’il a tenue avec une vedette américaine, décédée depuis 10 ans. Il s’agit du premier film tourné en anglais par le cinéaste québécois.

Les projections de quatre autres longs métrages québécois au TIFF ont également été annoncés hier. Il s’agit des plus récents films de Maxime Giroux (La grande noirceur), de Sébastien Pilote (La disparition des lucioles), de Renée Beaulieu (Les salopes ou le sucre naturel de la peau) et de Denys Arcand (La chute de l’empire américain).

La 43e édition TIFF se tiendra du 6 au 16 septembre dans la Ville Reine.