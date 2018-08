L’auteur Steve Alten a toujours été persuadé que, si l’adaptation était bien faite, son livre Meg: A Novel of Deep Terror pourrait se transformer en franchise à succès au cinéma. Il ne s’est pas trompé. The Meg, sorti sous le titre Mégalodon en français, a mis 22 ans à se rendre au grand écran, passant d’un studio à un autre avant que le tournage s’amorce en janvier 2017. Cependant, vu les résultats fulgurants obtenus par le film au box-office mondial, il y a de bonnes chances qu’on revoie l’immense requin préhistorique sur nos écrans dans un avenir proche. D’autant plus que l’auteur a déjà publié six romans mettant en vedette cette créature préhistorique et qu’un septième est en préparation. Pour l’instant, Alten se réjouit que son premier roman ait finalement atteint les salles de cinéma. Selon lui, le succès du film repose en grande partie sur le travail de l’équipe créative, qui a réussi à bien dépeindre le personnage principal du film : le fameux requin géant. 410M$ The Meg a amassé 314,1M$US (410M$) au box-office depuis sa sortie le 10 août, dont 88,1M$US (115M$) lors du dernier week-end, ce qui le place au premier rang mondial.

«La chose la plus importante pour moi était que le requin soit bien fait, avoue l’écrivain. New Line et Disney [qui ont détenu les droits du livre dans le passé] ne le concevaient pas de la bonne façon, mais Warner Bros. s’est assuré de bien le faire.»

«New Line [qui prévoyait sortir le film en 2006] avait pris une tangente complètement différente. Elle voulait faire un film à la Open Water pour 75M$US. Le scénariste Shane Salerno écrivait de son côté une version avec requin de Moby Dick pour 150M$US. J’avais vraiment peur à ce moment que le film ne se fasse pas.

«À Hollywood, bien sûr, il faut faire de l’argent. Si un film a du succès au box-office, le studio voudra en faire une suite. Cela dit, je crois que le succès de Mégalodon va surprendre l’industrie.»

«Le film a lentement fait son chemin, mais a finalement rejoint beaucoup de gens. Lorsque les bandes-annonces sont arrivées, plusieurs personnes ont été étonnées et ont accroché.

«On a une base de fans dévoués, qu’on appelle les Megheads. Il y a des gens qui suivent Mégalodon depuis la sortie du livre, il y a 22 ans. Ils sont tellement passionnés à propos de ce projet qu’ils risquent d’aller voir le film 12 fois.

«Et puis, tout le monde aime les requins. Et le mégalodon est le plus gros et le plus vicieux des requins.»