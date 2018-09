L’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Jain et Gaya.

Exotique

Jain

Souldier

•••½

La jeune chanteuse française qui fait sensation au Québec est de retour avec un deuxième album très attendu. Encore une fois, Jain marie habilement rap, pop et musique du monde dans ce nouvel album aux airs exotiques. Abu Dhabi est une pièce aux sonorités arabes, Feel It contient des sons électro-reggae, et Alright est rythmée comme ses précédents succès Makeba et Come. La chanteuse explore un peu plus la chanson rappée, et le meilleur exemple est probablement la pièce Inspecta, qui reprend les premières notes du thème de l’Inspecteur Gadget façon orchestre. – Virginie Landry

Envol

Gaya

Little Bird

•••

Un peu comme Dominique Fils-Aimé, qui a elle aussi participé à La Voix en 2015, la chanteuse Sanya Michel Élie, alias Gaya, explore dans ce premier EP des chemins musicaux peu fréquentés au Québec : soul, R&B, jazz et même disco (Flexible). Le résultat est convaincant. Plutôt classique, la réalisation met bien en valeur la voix de velours de l’interprète d’origine haïtienne et offre par moment de belles envolées lyriques (Chaché Gaya) et de très bons grooves (Little Bird). Un premier effort prometteur. – Benoit Valois-Nadeau