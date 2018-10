Le boys band signe son retour avec un clip qui sent bon la nostalgie des années 1980 et une tournée prévue pour mai 2019.

Pour son nouveau single «80s Baby», le groupe culte des New Kids on the Block dévoile une «Lyric Video» tout en pixels. Sur le titre, certains pourront reconnaître les groupes Salt-N-Pepa, Naughty By Nature, mais aussi les chanteuses Tiffany et Debbie Gibson, connus dans les années 1980.

En plus d’un nouveau morceau, le groupe a aussi annoncé une tournée nord-américaine, le «Mixtape Tour», qui serait lancée le 2 mai 2019 à Cincinnati aux Etats-Unis.

Si rien n’indique qu’un nouvel album soit en chantier, les musiciens précisent avoir repris le chemin des studios. Ils ajoutent aussi que l’album «Hangin’ Tough», sorti en 1988, aura droit à une version Deluxe, à l’occasion de son 30e anniversaire. Il est attendu pour l’année prochaine.