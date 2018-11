Le réalisateur américain Spike Lee sera de passage dans la métropole québécoise au printemps 2019 dans le cadre de C2 Montréal, a annoncé mercredi l’organisme.

Celui qui est notamment derrière les films Do the Right Thing, Malcom X et Inside Man abordera les inégalités raciales aux États-Unis ainsi que son processus créatif lorsqu’il réalise ses longs métrages.

Reconnu pour son franc-parler, le coloré cinéaste n’avait pas été tendre envers Donald Trump – qu’il préfère appeler «Agent Orange», sans le nommer –, s’indignant entres autres que le président ait refuser de condamner l’attaque raciste survenue à Charlottesville en août 2017. Il s’était exprimé ainsi devant les Montréalais en septembre dernier, lors d’un visionnement de son plus récent film BlacKkKlansman.

La 8e édition de C2 Montréal se tiendra du 22 au 24 mai 2019 à Montréal.