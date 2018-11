Un temple satanique de Salem, dans l’état du Massachusetts, a lancé jeudi une poursuite contre Netflix et Warner Bros Entertainment pour avoir utilisé sans autorisation une statue de la divinité à tête de chèvre Baphomet dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, rapportent plusieurs médias américains.

La semaine dernière, le cofondateur du temple satanique, Lucien Greaves, a publié des photos des deux statues à des fins de comparaison.



For purposes of comparison… pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

Dans la plainte officielle, le temple satanique accuse Netflix et Warner Bros Entertainment d’avoir détourné la statue «Baphomet with Children» en l’impliquant «comme le Mal». Il leur réclame plus de 50M$ pour atteinte au droit d’auteur et atteinte à sa réputation.

Le temple, dont le nom officiel est United Federation of Churches LLC, a déclaré que la statue en question est visible dans au moins quatre des dix premiers épisodes de Sabrina et demande qu’elle soit retirée.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina est basé sur la série de bandes dessinées du même nom d’Archie Comics.

Son personnage principal est une adolescente mi-sorcière mi-humaine interprétée par Kiernan Shipka, qui a également joué dans la série Mad Men.