Il n’y a pas grand-chose qui réjouit plus les enfants que de s’installer sous une couverture pour (re)lire leurs histoires de Noël préférées. Voici donc six contes tout juste sortis des presses pour se mettre dans l’ambiance.

La doudou de Jeanne fait encore des siennes! Cette fois, la petite fille tente de tout faire pour que son inséparable doudou croie comme elle au père Noël.



La doudou qui disait non au père Noël, Claudia Larochelle et Maira Chiodi, Les Éditions de la Bagnole

Même s’il ne s’agit pas d’un conte de Noël à proprement parler, cet album typiquement canadien (l’auteure est originaire de Moncton et l’illustratrice est Québécoise) nous fait découvrir le monde des animaux en hiver. Les mots empreints de poésie de Jennifer McGrath et les illustrations tout en finesse signées Josée Bisaillon font voyager petits et grands dans la campagne toute blanche. Pas étonnant que la version originale en anglais ait remporté un prix littéraire l’année dernière!



La vie secrète, Jennifer McGrath et Josée Bisaillon, Québec Amérique

Après avoir publié Un garçon nommé Noël et La fille qui a sauvé Noël, Matt Haig propose cette année un nouveau titre destiné à évoquer la magie de Noël même pour les plus grands. On retourne dans le village magique de Lutinbourg en compagnie d’Amélia, celle-là même qui a sauvé Noël.



Le père Noël et moi, Matt Haig, Hélium

Pas de conte ici! On y apprend plutôt des faits insolites, des statistiques étonnantes et autres traditions inattendues à propos de Noël. Saviez-vous que la neige artificielle pouvait être fabriquée à partir d’algues, ou encore que la plus grande maison en pain d’épice du monde avait été cuisinée à partir de plus de 800 kg de farine, 7 200 oeufs et 22 000 bonbons? Voici le genre de lecture que même les adultes seront curieux de découvrir.



Bizarre mais vrai! – Noël, National Geographic Kids, Éditions Scholastic

Ce petit album tout carton initie les petits à quelques classiques de Noël, comme certaines pièces de Casse-Noisette ou encore Joy to the World de Haendel. Une bien jolie façon de se mettre dans l’ambiance!



Mes musiques classiques de Noël, illustré par Séverine Cordier, Gründ

Emma a 9 ans. En compagnie de son chaton nommé Loustic, elle s’est donné pour mission de rendre les gens heureux, et en particulier Arthur, un petit voisin dont la fillette vient de faire la connaissance et pour qui elle veut organiser un merveilleux Noël. Ce court roman est parfait pour les lecteurs débutants.



Emma et Loustic tome 8 – La magie de Noël, Fabienne Blanchut et Caroline Hesnard, Albin Michel Jeunesse