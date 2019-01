À l’occasion de la sortie en salle du thriller fantastique Glass – qui conclut la trilogie entamée avec Unbreakable et Split –, Métro s’est entretenu avec le célèbre acteur américain Samuel L. Jackson au sujet de son personnage, Elijah Price, et de son amour pour les comics.

Vous militiez pour qu’une trilogie soit filmée dès la sortie d’Unbreakable, en 2000. Êtes-vous heureux que la trilogie soit enfin complétée?

Je suis ravi qu’il y ait une conclusion. On aurait dit que c’était une histoire à fin ouverte. Maintenant, on sent que tout ce qui devait être dit et fait a été dit et fait. C’est génial de permettre aux personnages de respirer et de connaître une fin.

Êtes-vous, vous-mêmes, un amateur de bandes dessinées?

Oui. Mais je ne lis pas que des bandes dessinées de super-héros. Je lis des romans graphiques, comme Southern Bastards et Scalped. J’adore aussi les mangas.

Revenons au film. Votre personnage a beaucoup changé depuis Unbreakable. Mr. Glass parle désormais très peu.

Il faut toujours être présent, même lorsqu’on ne parle pas. Quand vous voulez que les gens sachent que vous êtes dans une pièce, quand vous voulez qu’ils sentent votre présence lorsque vous ne parlez pas, vous devez trouver une façon d’être activement silencieux. C’est une des premières leçons qu’on apprend dans les écoles de théâtre. Le langage corporel doit en dire beaucoup. Il doit dire : «Je fais partie de cela», particulièrement dans le cas d’Elijah, parce qu’on sait qu’il est vif d’esprit et qu’il essaie constamment d’avoir une longueur d’avance sur les autres…

Le film suggère que tout le monde a des super-pouvoirs. Avez-vous déjà rencontré un super-héros dans la vraie vie?

Je crois que des gens comme Nelson Mandela, qui ont développé dans des circonstances extraordinaires une conception extraordinaire de la vie, ont eu un impact immense sur énormément de gens.

Qu’en est-il des super-vilains?

Nous en avons un au pouvoir. (Rires)

Quels sont vos super-pouvoirs?

J’espère que mon super-pouvoir est de faire rire les gens, de les divertir et de m’assurer qu’ils en ont pour leur argent lorsqu’ils vont voir un film.

***

Glass réunit les personnages de deux films précédents du réalisateur M. Night Shyamalan, Unbreakable (L’indestructible), sorti en 2000, et Split (Divisé), qui est sorti en salle en 2017.

• David Dune (Bruce Willis) se lance dans ce nouvel opus à la poursuite de «La Bête», la personnalité surhumaine de Kevin Wendell Crumb (James McAvoy).

• Elijah Price (Samuel L. Jackson) révèle de son côté qu’il détient des secrets sur les deux hommes.