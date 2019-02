DE SAINES HABITUDES DE VIE POUR L’ÉCOLE JULES-VERNE

Dans le cadre d’une activité toute spéciale de promotion de saines habitudes de vie, plusieurs élèves de l’école Jules- Verne se sont prêté au jeu de modèles, pour notre plus grand bénéfice. Leur participation à une séance photo des plus amusantes, a permis de créer des affiches promouvant un environnement sain et sans fumée, aux abords de l’école. Vendredi dernier, c’est avec une immense fierté que l’équipe organisatrice de cette campagne promotionnelle u nique, dévoilait les quatre nouvelles affiches qui ceinturent dorénavant l’établissement. L’émouvant événement, s’est déroulé en présence des élèves participants, de leurs parents et de plusieurs membres de l’équipe école. Pour la petite histoire, ce projet rassembleur prit forme grâce à de nombreux acteurs très impliqués de l’école Jules-Verne, dont une équipe dynamique d’éducatrices spécialisées, mesdames Chantal Arseneault, Fanny Desautels et Linda Mohammed-Salama, en complicité avec Mme Caroline Parent, directrice adjointe, plusieurs enseignants engagés, sans compter la participation essentielle des parents d’élèves qui permirent à ceux-ci de contribuer à cette création collective. La réalisation artistique des affiches fut possible grâce à la généreuse contribution d’un citoyen de Montréal-Nord, également professeur de graphisme du CÉGEP Marie-Victorin, M. Israël Dupuis. Les fabuleux élèves de cette grande école primaire de Montréal-Nord, tous plus photogéniques et volontaires les uns que les autres, sont l’âme et l’image de cette campagne publicitaire verte. Ils mettent en scène toute la beauté de grandir en santé et d’évoluer dans un environnement exempt de fumée. L’embellissement de l’environnement visuel extérieur de l’école, par l’exposition des quatre différentes affiches sur ses clôtures, est sans conteste une plus-value au coeur du Corridor Vert. La promotion d’un environnement exempt de fumée, où il fait bon grandir et jouer est l’affaire de tous les citoyens du quartier, mais c’est maintenant par le biais des écoliers et enseignants de Jules-Verne que vous êtes invités à venir l’admirer et le vivre.

DE LA FRATERNITÉ À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ

VOLET SCIENTIFIQUE

À L’ÉCOLE

Depuis 2013, notre école travaille de concert avec le réseau de collaboration Pour un Montréal-Nord scientifique. Cette collaboration a permis de développer chez nos enseignants leurs connaissances et leurs habiletés pour ce qui est de l’enseignement des sciences.

Par les projets, nos élèves sont réceptifs et captivés. Les filles autant que les garçons ont développé un intérêt grandissant pour les activités scientifiques. Grâce à ce partenariat, les élèves découvrent les sciences à travers de nouveaux regards. Le scientifique n’est pas seulement un homme qui porte des lunettes de sécurité et un sarrau mais aussi un jeune issu du quartier, étudiant au Cégep en sciences qui accompagne nos élèves à développer un esprit critique, une démarche rigoureuse face aux différentes sphères de l’activité humaine et de son environnement.

Plusieurs classes préparent une expo-science en avril prochain qui portera sur des thématiques autour de l’environnement.

AU CEGEP MARIE-VICTORIN

Également depuis l’automne 2015, une trentaine d’élèves sélectionnés se rendent au Cégep Marie- Victorin tous les samedis matins pour vivre un projet d’aide aux devoirs appelé l’École Des Grands. À leur arrivée au Cégep, ils prennent d’abord une collation et font leurs travaux de français et de mathématique avec les étudiants bénévoles. La dernière période de la matinée, avant le retour à l’école, est réservée à une expérience scientifique dans les laboratoires de biologie, de chimie ou de physique. Ce projet élaboré par madame Alisha Wissanji permet aux enfants d’être accompagnés dans leurs travaux et de vivre des activités scientifiques concrètes et signifiantes dans un environnement encadré et sécurisant avec des adultes auxquels ils développent des liens de confiance.

VOLET HUMANITAIRE

AU CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DE-GOUIN

Au mois de décembre dernier, les élèves du groupe du préscolaire de madame Laurence Lachapelle se sont rendus en marchant au centre d’hébergement Champlain-de-Gouin pour rendre visite aux résidents. Ce projet appelé « Les petits lutins » avaient pour but la confection et la distribution de cartes de Noël aux personnes âgées. Durant l’avant-midi, les élèves ont circulé sur les différents étages pour procéder à la distribution en main propre des cartes et avoir l’occasion d’échanger avec ces personnes. Ces petits moments précieux ont procuré beaucoup de bonheur à tous autant aux enfants qu’aux personnes âgées. Quelle belle rencontre entre deux générations!

VOLET SPORTIF

À L’ÉCOLE

Depuis quelques années, dans le cadre du programme « Jouez gagnant », nous accueillons des athlètes olympiques. Le 21 novembre dernier, Sandra Lizé, une athlète olympienne en water-polo est venue rencontrer les élèves du 2e et 3e cycles de l’école. Au cours de sa carrière, elle a remporté avec son équipe CAMO de Montréal, 21 fois le championnat canadien. Elle nous a parlé de son amour pour le sport et de son parcours comme athlète olympique entre autre aux Jeux de 2000 à Sydney en Australie et de son tout dernier défi qui était un retour aux études en éducation physique. Tout au long de cet entretien, il a été question de la notion de rêve, de persévérance et de croire en ces capacités. Les élèves sont sortis grandis de cette généreuse rencontre.