Les véhicules électrifiés ont gagné beaucoup de terrain ces dernières années. Au départ, ils faisaient particulièrement de l’œil aux gens avec une grande conscience écologique puis le reste de la population a été plus conscientisée. Maintenant, en plus d’être d’excellentes options pour leur côté environnemental, elles se démarquent à plusieurs autres niveaux. Rapidement, la voiture électrique qu’on voyait comme inaccessible est devenue un incontournable.

Elle réussit maintenant à combler tous vos besoins et bien plus encore, à des tarifs qui rejoignent la plupart des budgets. De plus, le gouvernement du Québec fait sa part en offrant un rabais pouvant aller jusqu’à 8 000 $ pour un véhicule électrifié neuf.

Nous retrouvons sur le marché deux types de véhicules électrifiés soit l’hybride rechargeable et la voiture 100 % électrique. Toutes deux correspondent à des profils de conducteurs différents. Pour vous aider à faire un choix plus éclairé, comparons par exemple deux modèles de la Ford Fusion Énergi (hybride rechargeable) et Focus Électrique.

Un design moderne

Les voitures électriques n’ont rien à envier aux véhicules à essence au niveau du design. Certains constructeurs décideront d’offrir un style futuriste tandis que Ford a choisi des looks plus classiques, très élégants, qui feront tourner les têtes. Avec leurs allures audacieuses et des formes aérodynamiques, on promet donc de meilleures performances dues à une moins grande résistance.

L’habitacle de la Focus Électrique et la Fusion Energi a été pensé et conçu de façon à assurer un grand confort, sans compromis pour la sécurité de toute la famille. À l’intérieur, on retrouve toute la commodité et l’ergonomie auxquelles Ford nous a habituées. En plus, les sièges avant de la Focus Électrique sont fabriqués à partir de tissus écoresponsables, comme des bouteilles en plastique, des bouteilles de lait et d’autres matériaux recyclés – une autre bonne façon de faire sa part pour la planète !

Des avantages environnementaux sans contredit

Selon une étude commandée par Hydro-Québec au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), plus la voiture électrique est utilisée, moins elle émet de gaz à effet de serre contrairement à un véhicule à essence qui a l’effet inverse. Après 150 000 km, on note 65 % de moins d’émissions pour l’électrique depuis le début de son cycle de vie puis son pointage passe à 80 % de moins après 300 000 km.

Les véhicules hybrides rechargeables et électriques ont une empreinte écologique un peu différente; par contre, il faut prendre en considération que chaque propriétaire a des besoins différents. Quel type de conducteur êtes-vous, hybride rechargeable ou 100 % électrique ?

La Focus Électrique est la voiture parfaite pour les déplacements vers le travail et les courses de fin de semaine. Elle ne nécessite aucun carburant et aucune vidange d’huile et vous pourrez parcourir jusqu’à 185 km, tout ce qu’il vous faut pour passer du bon temps sur la route et explorer de nouveaux endroits. La Fusion Energi, quant à elle, permet de faire de plus longs voyages. Au niveau du carburant, elle consomme aussi peu que 2,0 L/100 km en ville. En combinant la batterie et le moteur à gaz, vous pourrez parcourir jusqu’à 982 km,

Quittez le stress de ne pas pouvoir recharger sa voiture au besoin ! Avec les charges de maison à 240 V/30 amp, vous pouvez charger complètement la Focus Électrique en 5.5 heures et le modèle Fusion Energi hybride rechargeable en aussi peu que 2.5 heures. En plus, il existe maintenant plus de 1 367 bornes de recharge au Québec dont environ 112 offrent des charges rapides à 400 volts.

On peut donc dire qu’il est plus que pensable de ne plus avoir à dépendre des carburants. Quand on pense que les transports émettent plus de 70 % de la pollution atmosphérique au Québec alors que le moteur électrique n’en émet pas, c’est un argument qui pèse pour beaucoup dans la balance.

La technologie au service de vos besoins

La technologie s’améliore à une vitesse fulgurante et les constructeurs automobiles savent en tirer profit. Plusieurs ajouts technologiques permettent d’améliorer votre expérience de conduite. Vous avez sans doute déjà entendu parler des assistants au stationnement qui ont fait leurs preuves dans les dernières années. Maintenant, on commence à voir apparaître d’autres dispositifs d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif qui détecte les véhicules devant vous et fait ralentir la voiture automatiquement pour garder une distance sécuritaire prédéfinie.

On utilise aussi la technologie pour se simplifier la vie. Avec les véhicules électrifiés de Ford, les propriétaires peuvent utiliser leur téléphone intelligent pour interagir et contrôler leur véhicule, suivre de près la batterie, charger à distance et localiser une station de recharge n’importe où, au toucher d’un simple bouton. L’application MyFordmobile ou le site internet myfordmobile.com permettent aussi de déverrouiller la voiture à distance, réchauffer l’habitacle et même retrouver votre espace dans un stationnement achalandé.

Prêt pour l’achat ? Alors, que choisirez-vous entre l’hybride rechargeable et le véhicule 100 % électrique? Questionnez-vous sur votre mode de vie et vos besoins en matière de déplacements, vous pourrez sans contredit combler ces besoins avec l’une ou l’autre de ces voitures.

Bonne route !