Émilie Thuillier briguera la mairie d’Ahuntsic-Cartierville

La conseillère municipale d’Ahuntsic, Émilie Thuillier, tentera de se faire élire à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville en novembre prochain.

Projet Montréal a annoncé jeudi sa candidature, qui est appuyée par la chef, Valérie Plante.

Mme Thuillier a été élue conseillère municipale en 2009. Depuis, elle a été membre du comité exécutif dans les administrations dirigées par Michael Applebaum et Laurent Blanchard. Elle préside aujourd’hui la Commission sur l’examen des contrats, en plus d’être la porte-parole de l’opposition dans les dossiers touchant Aéroports de Montréal et le 375e anniversaire de Montréal.

Dans la course électorale, Émilie Thuillier sera entourée de la présidente sortante de Projet Montréal, Nathalie Goulet, du président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Jérôme Normand et du directeur en développement des affaires en recrutement informatique, Ramzi Sfeir. Une assemblée d’investiture aura lieu le 28 juin prochain, au Collège Ahuntsic, pour compléter l’équipe de Projet Montréal dans Ahuntsic-Cartierville.