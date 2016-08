80 M$ pour répondre à la hausse du nombre d’élèves

À une semaine de la rentrée, Québec a annoncé lundi des enveloppes de 51 M$ pour la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et de 29 M$ pour la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), afin de faire face à la surpopulation dans les écoles.

Cinq projets ont été acceptés par le ministère de l’Éducation, Sébastien Proulx, pour augmenter la capacité d’accueil de la CSDM grâce à l’ajout de classes et d’installations sportives.

Le projet s’inscrit dans le cadre des 553 M$ débloqués cette année par Québec pour les infrastructures du secteur de l’éducation de la province. Une somme qualifiée d’historique, par Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation.

L’annonce de cette aide gouvernementale a été faite le 22 août à l’école Saint-Isaac-Jogue, d’Ahuntsic où plus de 9,5 M$ seront injectés pour la construction de six nouvelles classes ainsi qu’une salle d’activité physique.

L’établissement situé dans un quartier qui reçoit des immigrants et des réfugiés a dû transférer ses trois classes d’accueil vers d’autres écoles et convertir sa bibliothèque en salle de cours pour pouvoir accueillir plus de 500 élèves.

«Notre taux d’occupation est à 125%», a relevé Nancy Riendeau, directrice de Saint-Isaac-Jogue.

Besoin d’espace

Cette situation est un exemple parmi d’autres de la surpopulation dans les établissements de la CSDM.

«Sur le territoire de la CSDM, seules trois circonscriptions échappent au phénomène. Le Sud-Ouest, Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie», a souligné Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

TC Media a appris que quatre autres projets de la CSDM ont été acceptés par le ministère de l’Éducation, ce qui ferait monter la facture à plus de 51 M$. Les annonces devraient se faire incessamment.

Huit classes et un gymnase seront construits à l’école Louisbourg, à Cartierville, pour un budget de 13,9 M$.

Le 7110, 8e Avenue, un immeuble excédentaire dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sera repris pour offrir neuf classes. Un financement de 12,3 M$ a été accordé pour sa remise en état.

Dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, on ajoutera dix classes et un gymnase simple à l’école Saint-Albert-le-Grand et on convertira le Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) en bâtiment actif de 12 classes pour respectivement 13,5 M$ et 4,9 M$.

Une fois les enveloppes octroyées, la CSDM devra lancer les appels d’offres pour les plans et devis, pour trouver les entrepreneurs et pour suivre les démarches pour les permis. «Dans les meilleures conditions, il faut compter deux ans pour achever les travaux», a indiqué Mme Harel Bourdon.

Par ailleurs, les 29 M$ octroyés à la CSMB serviront notamment à l’ajout de huit classes, à l’école des Amis-du-Monde, à Côte-Saint-Luc.