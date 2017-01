Les ventes immobilières atteignent 259 M$ à Ahuntsic

La valeur des transactions immobilières résidentielles enregistrées par les courtiers dans l’arrondissement Ahuntsic a atteint 259 millions $ en 2016, en hausse de 70 millions $ par rapport à 2015, selon le site de services immobiliers iResidence.

Les chiffres incluent ce qui est fait par tous les courtiers immobiliers de Montréal et proviennent de MLS (Multiple Listing Service MD). Les transactions faites par les propriétaires ne sont pas comptabilisées dans le rapport.

«Les biens qui sont proposés sur les sites de vente en ligne, vendus par les propriétaires passent sous notre radar», indique Jean Giguère, courtier immobilier indépendant et propriétaire de la firme iResidence.

En 2016, 611 transactions ont été enregistrées, ce qui représente un accroissement d’un peu plus de 30% comparées à 2015.

Ces données sont une aide utile aux propriétaires qui veulent se renseigner sur le comportement du marché.

À Ahuntsic on constate que le pic des transactions été enregistré en avril avec 73 affaires conclues. Au printemps et en été, le nombre de ventes a dépassé les 50 mensuellement alors que novembre a été le moins propice aux affaires.

Le portrait général montre que les copropriétés représentent plus de 50% des transactions suivies par les multilogements et les maisons unifamiliales pour approximativement un quart des ventes dans chacune.

En 2016, le prix médian des condos s’élevait à 240 000$ alors que les maisons unifamiliales étaient vendues autour de 461 000$.

Les données publiées mettent aussi en évidence les édifices les plus populaires et ceux qui sont surveillés en raison du nombre important de transactions qui les concernent.

M. Giguère a notamment signalé trois bâtiments significatifs; le domaine André-Grasset, le 125 sur la rue Chabanel et Innova, un nouvel édifice à condos sur l’avenue Papineau.

Comme pour le reste de Montréal, le courtier souligne que le marché immobilier se porte très bien dans le quartier.

«C’est un marché qui augmente tranquillement. On fait toujours une bonne affaire quand on achète, mais il faut savoir être patient pour entrer dans son argent et faire une plus-value», conclut-il.

C’est la première année que la firme iResidence publie les données concernant Ahuntsic.

(Avec Charlotte Lopez)