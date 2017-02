Pas de circonscription Maurice-Richard à Ahuntsic

La proposition de remplacer changer le nom de la circonscription de Crémazie par celui de Maurice Richard a été rejetée par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Le second rapport sur la nouvelle carte électorale du DGEQ déposé à l’Assemblée nationale le 7 février n’a pas inclus la proposition de la députée provinciale Marie Montpetit.

La députée de Crémazie s’est dite déçue de la décision du DGEQ et pour elle il rate «une opportunité unique de rendre hommage à Maurice Richard et d’honorer nationalement la mémoire de ce grand Ahuntsicois, Montréalais et Québécois.»

Plus de détails à venir