Construction du mur antibruit de Place l’Acadie ce printemps

La construction du mur antibruit qui doit protéger les immeubles de Place l’Acadie du vacarme de l’autoroute 15 devrait être lancée ce printemps. Attendu depuis plus de sept ans, il sera financé à parts égales par la ville de Montréal et le ministère des Transports. Toutefois, ce sera à la Ville de mettre la main au porte-monnaie tout de suite, Québec honorera ses obligations plus tard.

Le chantier devait être lancé en octobre 2016, or pas le moindre coup de pioche n’a été donné depuis faute d’une autorisation de voirie que devait fournir le ministère des Transports.

Il apparait, selon les documents du conseil municipal de la ville de Montréal, que celle-ci était tributaire de l’entente de partage des responsabilités et des coûts, signée récemment et avalisée par les élus le 20 février.

«Advenant le cas où le protocole d’entente serait retardé ou refusé, le ministère ne sera pas en mesure d’émettre la permission de voirie permettant à la Ville de Montréal de construire l’écran antibruit», lit-on dans le sommaire décisionnel.

Ainsi, la Ville déboursera tout de suite les 4M$ nécessaires au projet, faute de quoi, les résidents de Place l’Acadie devraient supporter durant au moins 5 ans le son assourdissant des véhicules passant sous leurs fenêtres. Le ministère des Transports ne pouvait pas garantir la mise en œuvre du projet immédiatement.

Ce mur avait été promis par le maire Gérald Tremblay en 2010. Si les travaux avaient débuté en octobre, ils se seraient terminés en juin. Il est prévu que le chantier dure 20 semaines.

Un problème ancien

Il faut rappeler qu’avant l’édification des logements de Place l’Acadie en 2010, on savait que les bruits de l’autoroute constituaient une nuisance sonore élevée aux résidents et nécessitait la réalisation d’un moyen d’atténuation. Les recommandations d’une consultation publique tenue en 2009 prévoyaient un mur antibruit végétalisé.

Depuis qu’ils ont occupé leurs appartements, les résidents de Place l’Acadie n’ont pas cessé de formuler des demandes pour trouver une solution au vacarme des véhicules qui roulent sur l’autoroute 15, sous leurs fenêtres.

Toutefois, ces infrastructures relèvent de la ville-centre. L’administration de l’arrondissement ne pouvait que transmettre les doléances.

Les bâtiments de Place l’Acadie de 1300 unités d’habitation, dont 223 logements sociaux et abordables ont remplacé 21 vieux immeubles insalubres démolis en 2010 considérés alors comme les pires taudis de Montréal. Ils ont permis de reloger les anciens locataires des maisons infestées par la vermine et les moisissures.