Les ventes-débarras du Québec au bout d’un clic

Un site Internet vient d’être lancé par une jeune entrepreneure de Cartierville pour localiser toutes les ventes-débarras du Québec. Une véritable caverne d’Ali Baba virtuelle pour les amateurs de brocantes et les passionnés du recyclage. Un moyen aussi pour économiser quand on veut équiper sa maison.

Le site www.bon-debarras.ca permet à tous ceux qui organisent des ventes-débarras, de succession ou de déménagement d’annoncer leur événement gratuitement.

Julie Magnien, créatrice du site, est arrivée de France il y a un peu plus d’une année. Grande amatrice des brocantes, elle a vite compris que pour dénicher le vieil objet de ses rêves il fallait chercher longtemps. «J’ai découvert les ventes de garages, mais c’était au hasard de mes promenades», dit-elle.

Elle constate que même si des annonces sont placées sur les médias sociaux, elles sont difficiles à repérer. «Je me suis dit qu’un site web serait la meilleure manière de rejoindre les gens intéressés.» Avec l’aide de son conjoint, elle a vite mis en pratique son idée

L’interface du site est très conviviale et facile d’utilisation. En quelques clics l’utilisateur peut mettre son annonce en ligne. Les options sont étudiées pour répondre aux particularités d’une vente, que ce soit pour déménager ou pour vider son grenier.

«Le but est d’aider autant les vendeurs que les acheteurs», souligne-t-elle. Les premiers trouvent la visibilité dont ils ont besoin et les seconds trouvent facilement la bonne affaire et les ventes les plus proches de leur domicile grâce à une carte interactive.

«Je pense que le site répond à toute sorte de demandes notamment les ventes de succession, observe-t-elle. Quand survient le décès d’un proche, on n’a pas l’esprit à organiser une vente alors qu’il est urgent de libérer la maison.»

Le site s’est donné aussi une mission pratique et éducative. Outre les bons conseils pour vendre, Mme Magnien a mis en ligne en ligne les conditions et exigences légales pour organiser une vente.

«Il est intéressant de savoir que cela ne se passe pas de la même manière partout. Chaque ville, chaque municipalité, a ses propres règles et il est bon de le savoir pour éviter des désagréments légaux», note-t-elle.

Pour la prochaine étape, elle vise la création d’une application pour téléphones intelligents qui permettrait de savoir partout où on se trouve où se situe la vente-débarras la plus proche.