Une rue résidentielle devient un infernal boulevard

Depuis un peu plus d’un mois, les résidents de la rue Tanguay sont en colère. Leur rue résidentielle à sens unique est devenue un boulevard urbain à double sens et les citoyens ne savent plus à quelle autorité se plaindre pour que cela cesse. Dans le même temps, les élus d’Ahuntsic-Cartierville reconnaissent qu’ils ont du mal à communiquer avec le responsable de ces changements, la ville centre.

C’est à cause de travaux menés par la ville centre pour la réalisation d’une conduite d’eau potable, de conduites d’égout et de reconstruction de la chaussée sur le boulevard Gouin Ouest entre les rues Verville et Meunier que tout a été chamboulé.

Le détour par la rue Tanguay permet de contourner le chantier. Depuis, sur la paisible rue résidentielle, automobiles, bus et vélos se font la course.

La circulation en heure de pointe est tellement dense que les automobilistes en ont fait une voie de transit entre l’île de Montréal et la banlieue nord. Par ailleurs, les autobus de la ligne 69 en ont fait une partie de leur parcours. Les travaux sont prévus pour durer jusqu’en septembre.

«Au matin du 18 avril, résidents et arrondissement se sont réveillés avec une rue Tanguay à double sens», reconnaît Émilie Thuillier, conseillère d’Ahuntsic. Les responsables du projet ont pris des décisions de détours sans consulter l’arrondissement.

Mme Thuillier avoue que depuis ce jour-là elle recherchait le chef de projet pour lui demander des explications. Entre temps, les plaintes pleuvaient au 311 et chez les élus. Mais comme il s’agit d’un chantier, ces requêtes sont orientées directement à info travaux.

«Cette situation ne peut pas durer et nous avons parlé avec la Ville pour que les demandes soient effectivement traitées.»

Émilie Thuillier, conseillère d’Ahuntsic.

En attendant, ce sont les directions de l’arrondissement qui ont pris le taureau par les cornes pour résoudre les problèmes, mais avec des succès relatifs. «Avec les responsables des services, nous avons commencé à chercher des solutions alternatives et redessiné les détours pour contourner chantier en préservant la quiétude des résidents», indique l’élue locale.

Le contournement par la rue Tanguay a été déplacé ver le boulevard l’Acadie pour rejoindre le boulevard Henri-Bourassa, deux avenues plus adaptées à une circulation intense. Mme Thullier reconnaît qu’il faudra faire plus d’efforts sur la signalisation ou bien appeler les policiers pour faire respecter ces détours.

Il reste aussi le problème des autobus de la Société de transport de Montréal (STM) perdurent. Ceux-ci nécessitent davantage de négociations. «L’arrondissement ne peut pas imposer facilement un détour aux bus de la STM», admet Mme Thuillier.