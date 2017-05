Un projet de fusion de deux caisses étudié par les membres

La caisse Desjardins Ahuntsic pourrait bientôt fusionner avec la caisse Cité du Nord de Montréal, située à Villeray. Ce regroupement permettrait de cumuler un nombre total de plus de 61 000 membres et un actif de 1,83 milliard $. Aucune fermeture de point de service n’accompagne ce projet de regroupement.

«Pour les membres, il n’y aura aucun changement», assure Guylaine Leblanc, directrice des communications et du soutien à la gestion à la caisse Ahuntsic. Mais, pour Desjardins, une telle fusion créerait une nouvelle entité avec un territoire plus étendu.

Les membres des deux caisses ont été informés le 9 mai de ce regroupement. Ils devront se prononcer par un vote lors d’une assemblée générale extraordinaire le 6 juin. «Ce n’est pas une surprise pour les membres, indique Mme Leblanc. Nous avions déjà évoqué le sujet lors de la dernière assemblée générale ordinaire.»

La crainte de voir des points de services disparaitre à Ahuntsic ou à Villeray comme cela a été observé dans certaines régions du Québec n’est pas non plus à l’ordre du jour.

En fait, le regroupement va augmenter le nombre de points de services administrés par la nouvelle caisse ainsi créée. Actuellement Ahuntsic en gère cinq et Cité du nord, deux.

«La fermeture d’un point de service est décidée après des analyses de son activité et ce n’est pas lié à un regroupement», explique Mme Leblanc.

Par ailleurs, les 170 employés des deux caisses devraient s’occuper des affaires de cette entité qui devrait prendre un nouveau nom.

La principale économie qui pourrait être réalisée sera sur le salaire du directeur, puisqu’un seul haut dirigeant sera aux commandes. D’autant qu’il y’en a un qui devrait bientôt partir à la retraite.

L’usage d’Internet pour effectuer des opérations bancaires n’est pas non plus en cause.

Selon le document distribué aux membres, les responsables de deux caisses travaillent déjà en collaboration et ils ont conclu que la fusion serait bénéfique pour leurs unités d’affaires et pour les adhérents.

«La grande complémentarité des deux caisses, leur proximité et leur vision commune font en sorte que le regroupement de leurs forces serait fait dans l’intérêt fondamental des membres du personnel et de la collectivité», lit-on.

Outre les services financiers aux membres, les caisses Desjardins sont aussi des acteurs communautaires majeurs. En 2016, la caisse Ahuntsic a soutenu diverses activités dans la communauté à hauteur de 177 000$ et la caisse Cite du nord pour 176 000$.